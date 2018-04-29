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تركي آل الشيخ: نطمح إلى أن يصل عدد الحضور للدوري السعودي لـ ٣ ملايين

تركي آل الشيخ: نطمح إلى أن يصل عدد الحضور للدوري السعودي لـ ٣ ملايين
طلال الغامدي(صدى):

أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، أن هناك تنظيمات مهمة قادمة للدوري السعودي، تهدف إلى أن يصبح الدوري من أفضل ١٠ دوريات إلى ٧ دوريات في العالم مع حلول عام ٢٠٢٠م.

وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج ” أكشن يا دوري ” : ” نطمح إلى أن يصل عدد المتابعين والحضور للدوري السعودي إلى ٣ ملايين متابع “.

وتوجه رئيس هيئة الرياضة بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ،على دعمه المشروع الضخم لتطوير كرة القدم السعودية.

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