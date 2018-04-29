تركي آل الشيخ يعتمد تشكيل مجالس إدارات الأهلي والقادسية والوحدة

ماجد محمد(صدى):

اعتمد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ تشكيل مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل وعضوية كل من: ماجد الجميح، عادل الرميحي أمينا عاماً، فارس المفلح امينا للصندوق، محمد الراشد عضوا، مانع المانع، بدر التميمي، حمد العمار، محمد الصالح.

كما اعتمد آل الشيخ تشكيل الأهلي برئاسة ماجد النفيعي وعضوية كلاً من: عبدالله البرتجي نائباً، أحمد الصائغ أمينا عاماً، عبدالله فوزي فقيه أمينا للصندوق، خالد الأيوبي عضواً، عبدالله حماد عضواً، محمد عدنان حمد عضواً.

واعتمد أيضًا تشكيل مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي وعضوية كل من : مروان شعبان نائباً، مشعل القرشي أمينا عاما، بسام وعظ الدين أمينا للصندوق، عبدالله خوقير عضواً، أحمد القرشي عضوا، باسم خياط، عضواً، قصي آل شيبان عضوا، أمين حافظ عضواً.