إمارة الجوف تستجيب لمناشدة مواطنة وتنقل والدتها للعلاج بالرياض
أعلنت إمارة منطقة الجوف، اليوم السبت، عن موافقة المقام السامي على نقل مواطنة من الجوف، لحاجتها إلى العلاج بمدينة الملك سعود الطبية في الرياض، موجهًا بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها .
وجاء ذلك ، بعدما أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، مواطنة تدعى سكتى صامد الشراري، وهي تناشد بنقل والدتها إلى مستشفى متخصص، لتفاقم حالتها الصحية، بعد إصابتها بسرطان القولون .
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استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 1 ساعة
وجاء ذلك ، بعدما أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، مواطنة تدعى سكتى صامد الشراري، وهي تناشد بنقل والدتها.
المريضه اسمها سكتى صامد الشراري واللي تناشد بنتها الوحيده وهى معلمه فاضله
الله يشفيها ويعافيها