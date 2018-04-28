إمارة الجوف تستجيب لمناشدة مواطنة وتنقل والدتها للعلاج بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أعلنت إمارة منطقة الجوف، اليوم السبت، عن موافقة المقام السامي على نقل مواطنة من الجوف، لحاجتها إلى العلاج بمدينة الملك سعود الطبية في الرياض، موجهًا بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها .

وجاء ذلك ، بعدما أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، مواطنة تدعى سكتى صامد الشراري، وهي تناشد بنقل والدتها إلى مستشفى متخصص، لتفاقم حالتها الصحية، بعد إصابتها بسرطان القولون .

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