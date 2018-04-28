الصحة تتفاعل مع فيديو مسنة القريات.. وتؤكد: سيتم نقلها لمدينة الملك سعود بالرياض
بشأن المقطع المتداول بخصوص مريضة كبيرة في السن يطالب ذويها بنقلها، نفيدكم بأنه قد تم عمل أشعة مقطعية واشعة صوتية ومنظار وأخذ عينة ثم تجهيزها للعمليات صباح هذا اليوم إلا أنه وبسبب وجود نقص درقي شديد فقد تم تأجيل العملية من قبل فريق التخدير.
هذا وقد تم مقابلة ذوي المريضة من قبل مدير المستشفى والمدير الطبي ورئيس قسم الجراحة ومدير التمريض.
ثم تم تحويلها لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا لتقديم العناية الطبية اللازمة تمهيدا لنقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض وسيتم نقلها عبر الإخلاء طبي خلال الفترة القريبة القادمة.
و الحالة متابعة من قبل سمو سيدي أمير منطقة الجوف و معالي وزير الصحة
و مدير الشؤون الصحية بالقريات
و نسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 39 دقيقة
الحمدلله
شي طيب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46283 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يشفيها ويعافيها منما فيها ,, آمين ,,
عهود الراشد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 15 دقيقة
ان لله وان له راجعون ، الله يشفيها ، الله موجود ولن يضيع لك شي .