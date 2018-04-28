هيئة الرياضة تعتذر عن المشهد الغير محتشم الذي ظهر خلال فعاليات WWE

محمد السعران(صدى):

اعتذرت الهيئة العامة للرياضة،اليوم السبت، للمشاهدين والمتابعين لفعاليات أعظم رويال رامبل في جدة؛ على خلفية ظهور لقطات نسائية غير محتشمة خلال فعاليات أمس بملعب الجوهرة المشعة.

وأوضحت الهيئة أن اللقطة ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات؛ مؤكدة على رفضها القاطع لهذا الموقف؛ في ظل الالتزام باستبعاد كل ما يسيء لقيم المجتمع.

وأشارت إلى أنه تم منع عرض أي فقرة للمصارعة النسائية، أو أي لقطات غير مرتبطة بها، مشترطة ذلك على الشركة المنفذة، بجانب رفض عرض أي إعلانات ترويجية تحتوي على صور نسائية غير محتشمة.