رغم المظاهرات.. إعلام الحمدين ” أذن من طين والأخرى من عجين “

طلال الضوي(صدى):

في الوقت الذي يعلن في الشعب القطري رفصه لسياسات تنظيم الحمدين الإرهابية، ويسطِّر ملحمة في تاريخ نضال القطريون، تُمثل أبواق النظام المثل العربي القائل ” أذن من طين والأخرى من عجين ” .

فقد اجتاحت، اليوم الجمعة، شوارع قطر مظاهرات خرجت لتؤكد براءتها من أفعال تنظيم الحمدين، وتعلن رفضها لكل ما يجري، ليصبح اليوم هو يوم خروج القطريون عن صمتهم.

إلا أن قناة الجزيرة القطرية، لم تشر بأي شكل إلا هذه المظاهرات رغم أنها دائماً ما تنقل أي ما يحدث داخل الدول العربية على أساس أنه حراك سياسي ضد الأنظمة.

فـ ” الجزيرة ” التي تستخدم زريعة الرأي والرأي الآخر حجة لأفعالها الهادمة للأوطان، والتحريضية على الخروج ضد الأنظمة الحاكمة، صامتة الآن عن ما يحدث داخل قطر، وكأنها تؤكد أنها تتحدث باسم الحمدين فقط.

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