قطر تنتفض.. المظاهرات تجتاح الشوارع و ” الحمدين ” يهدد الشعب

طلال الضوي(صدى):

لم يستطع الشعب القطري أن يصمت على انتهاكات تنظيم الحمدين أكثر من ذلك، فقد كسر هذا الشعب اليوم الجمعة، حاجز الخوف والصبر، من خلال مظاهرات رافضة للنظام اجتحات شوارع قطر.

وأعلن القطريون في مظاهرات، اليوم، رفضهم لأفعال ” الحمدين ” ، فـلا طالما أبدى هذا الشعب استياءه مما يفعله النظام، واليوم يترجم هذه الاستياء إلى أفعال على أرض الواقع.

من جانبه قالت المعارضة القطرية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” سيبقى اليوم الجمعة خالدًا في صفحات النضال القطري.. فشعب قطر اليوم يكسر حاجز الخوف والصبر ويسطروا ملحمة وطنية لإيصال رسالتهم بأنهم غير راضين وبريئين من أفعال تنظيم الحمدين ” .

وعبر وسم ” مظاهرات في قطر ضد الحمدين ” ، الذي أصبح أكثر تداولاً عبر موقع ” تويتر ” ، قال أمجد طه الخبير في الشؤون السياسية: ” هذه ترجمة سريعة لحديث ترامب لو لا قاعدة العديد لأصبح النظام خلال ساعات في خبر كان .. لذا على نظام الدوحة أن يدفع ضريبة حمايته لواشنطن ” .

وقال حساب ” عاجل قطر ” ، إنه تم إلغاء خدمة الواتساب في قطر وذلك لعدم تبادل الرسائل بين المتظاهرين وبانتظار أيضا تعطيل تويتر والهاتف النقال.. نعيش حربًا معلنة على الشعب القطري الوفي ” .

فيما قال أحد المغردين : ” ما يحدث في قطر ربما انقلاب السحر على الساحر من الدوحة التي كانت الراعي الرسمي من خلال بوقها الجزيرة وأموالها للربيع العربي.. ومع ذلك نحن نعمل بـ أصلنا ولن ندعم أي تظاهره في الدوحة ونستضيف كل ساقط ولا قاط كما تفعل الدوحة في كل موجة غضب في الشارع العربي ” .

تأتي كل هذه الأحداث، في ظل تكتم شديد من الإعلام القطري وعلى رأسها قناة الجزيرة التي دائماً ما تدعي نقلها للأحداث بصورة موضوعية، واستنكر المغردون هذا الأمر فقال مغرد : ” أين الجزيرة الإرهابية يا إخوان من تغطية ما يحدث داخل الدوحة.. أم أن كاميراتها والأقمار الصناعية والبث المباشر والإمكانيات مسخرة لنقل ما يحدث بالدول العربية تحت ذريعة حرية الرأي والرأي الآخر ” .

فيما أشار بعض المغردون، عن وجود عساكر مرتزقة يحاولون كبح جماح المتظاهرين وأكثر هؤلاء العساكر من الأتراك، كما تداولت أنباء أخرى تفيد بإصابة بعض المشاركين في التظاهرات.