أحد ركاب طائرة ” الرياض – القصيم ” يكشف ملابسات المقطع المتداول

علي القحطاني(صدى):

كشف أحد الركاب الذين كانوا على متن طائرة ” الرياض – القصيم ” ، التي كانت تعرضت لعاصفة ترابية شديدة، أمس الخميس، عن تفاصيل وملابسات المقطع الذي قام بتصويره، ورصد فيه حالة الذعر والهلع التي أصابت الركاب على متن الطائرة.

حيث روى الراكب الشاب ويدعى ” ريان البطاح ” ، ملابسات الرحلة، قائلًا: ” إن الرحلة أقلعت من الرياض الساعة 11:05ص، وكانت تسير بشكل طبيعي، وفور دخول الطائرة أجواء القصيم وبدء الهبوط التدريجي، لاحظنا اهتزاز الطائرة بشدة بفعل الرياح القوية والأمطار الغزيرة ” .

وأكد ” البطاح ” ، أن هذه الحالة قد أدت لإصابة الركاب بالذعر والهلع، حيث كانت الطائرة تحلق فوق مطار الأمير نايف بالقصيم استعدادًا للهبوط، مشيرًا إلى أن قائد الرحلة قد حاول الهبوط لمرة واحدة لكنه لم يستطع من شدة العواصف.

ولفت الراكب، إلى أن قائد الرحلة لم يكرر محاولة ذلك، حتى لا يصيب الركاب بالرعب، فعاد أدراجه إلى الرياض.

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