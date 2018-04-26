بالفيديو.. صياح ودعاء في رحلة جوية من الرياض للقصيم
أظهر مقطع فيديو أصوات بكاء وصياح ودعاء للركاب على متن طائرة متجهة من الرياض إلى القصيم، اليوم الخميس؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وتقلبها.
واختلطت الأصوات في صخب عالٍ فهناك من يصرخ وآخر يدعو الله أن ينجيبهم قائلًا: ” يالطيف.. يارب ” ويختلط دعائه بصرخاته وبكائه وتوسله إلى الله.
وأوضح أحد ركاب الطائرة ماحدث قائلًا: ” طرنا من الرياض للقصيم و نطحنا عجاج قوي قوي لعب بالطيارة لعب و الحمدلله رجعنا للرياض. ”
خديجه[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها عليهم ويحميهم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله رب العالمين الذي قدر ولطف…
وانتم دحين ابك يالمواخيذ حقون الأرصاد والطيران المدني… متى تتعلمون الدرس هذا ثاني حاله خلال ازبوعين… اتمنى من الجهات المختصه فتح تحقيق عاجل …لمعرفة كيف يسمح بالطيران بهذه الأجواء وكمان ابك يجب وضع ضوابط يفصل ويحاكم من يخالفها..؟
فهد[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 15 دقيقة
وليس ما توقفت الرحلات في هذه الأجواء هذي الشئ استهتار
معلمة[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 10 دقائق
الحمدلله على السلامة