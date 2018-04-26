بالفيديو.. صياح ودعاء في رحلة جوية من الرياض للقصيم

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو أصوات بكاء وصياح ودعاء للركاب على متن طائرة متجهة من الرياض إلى القصيم، اليوم الخميس؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وتقلبها.

واختلطت الأصوات في صخب عالٍ فهناك من يصرخ وآخر يدعو الله أن ينجيبهم قائلًا: ” يالطيف.. يارب ” ويختلط دعائه بصرخاته وبكائه وتوسله إلى الله.

وأوضح أحد ركاب الطائرة ماحدث قائلًا: ” طرنا من الرياض للقصيم و نطحنا عجاج قوي قوي لعب بالطيارة لعب و الحمدلله رجعنا للرياض. ”