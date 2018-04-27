بالصور..أول سعودي يقترب من الانضمام لأعظم رويال رامبل

نواف السالم(صدى):

يقترب المصارع منصور الشهيل 21 عاما، من الانضمام للمشاركة في أعظم ” رويال رامبل “،اليوم الجمعة، لمصارعة المحترفين، كأول سعودي يشارك في عرض من هذا النوع.

وتعتبر حظوظ الشهيل هي الأقوى بين المصارعين السعوديين الـ8 الذين تم اختيارهم، نظرًا لتجاربه السابقة في اتحادات صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتعه بأداء المصارعين ” الهاي فلير “.

يذكر أن الشهيل قضى معظم حياته في الولايات المتحدة، وهو السعودي الوحيد الذي سبق له خوض تجارب عدة في عالم المصارعة هناك، ويطلق عليه اسم ” ماني فابيرينو ” في عالم المصارعة الحرة العالمية.

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