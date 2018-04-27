بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتناول العشاء مع نجوم المصارعة المتواجدين بالمملكة

طلال الغامدي(صدى):

نظم رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، مأدبة عشاء للمدير التنفيذي لبطولة الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة فينس ماكمان وعدد من نجوم المصارعة الحرة المتواجدين في المملكة.

وحضر المأدبة عدة نجوم من الذين سيشاركون في فعالية الرويال رامبل التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة غدًا الجمعة.