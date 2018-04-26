بعد رفع الإيقاف.. ” الوحدة ” يشكر تركي آل الشيخ على دعمه

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، اليوم الخميس، الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على دعمه في رفع إيقاف الفيفا بتسجيل اللاعبين المحترفين.

وأكد ” الخيمي ” في بيان له أن دعم المستشار تركي آل الشيخ للنادي سيكون حافزًا قويًا لكل أبناء النادي على ظهور الوحدة بالمستوى الذي يليق بدعم معاليه، داعيًا جميع الوحداويين للعمل الجماعي لخدمة النادي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” قرر رفع الإيقاف عن النادي بدعم من الهيئة العامة للرياضة، الذي هنأ رئيسها النادي برفع الإيقاف، مؤكدًا أنه قرار منصف.

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