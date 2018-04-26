بدعم من هيئة الرياضة.. ” الفيفا ” يرفع الإيقاف عن نادي الوحدة

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الخميس، رفع الإيقاف عن نادي الوحدة بدعم من الهيئة العامة للرياضة.

ورحب رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ برفع الإيقاف عن النادي، قائلًا على حسابه الرسمي على تويتر ” سعدت كرئيس للجنة الأولمبية بهذا القرار المنصف من الفيفا برفع الإيقاف عن نادي الوحدة ” .

وكان المستشار تركي آل الشيخ قضى بإعفاء رئيس نادي الوحدة محمد أحمد طيب من منصبه، قبل أسبوعين، مكلفًا حاتم خيمي برئاسة النادي خلفًا له على أن يقوم بتشكيل مجلس إدارة خلال أسبوع.

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