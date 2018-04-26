موعد إطلاق العرض الأول لـ ” فوكس سينما ” وأسعار التذاكر

عادل الحربي(صدى):

كشف محمد الهاشمي الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم بالمملكة، عن موعد افتتاح ” فوكس سينما ” بالمملكة حيث سيتم إطلاق العرض الأول بها الأسبوع القادم.

وأشار ” الفاطمي ” إلى أن الافتتاح سيتم في مول الرياض بارك، مؤكداً أن أسعار التذاكر ستكون مقاربة لأسعارها الموجودة في الإمارات.

وأكد أن نسبة 75% من موظفين الشركة سيكونوا سعوديين، مشيراً إلى أن الشركة ستتميز بتقنيات جديد مثل ” آي ماكس ” ، وهي نوعية معينة من الكاميرات التي يتم تصوير الأفلام بها بتقنية وجودة عالية.

كما أوضح أنه ستكون هناك حفلات خاصة بالأطفال، وكذلك سيتم العرض على شاشات خاصة بحجم 20 متراً.

اقرأ أيضاً: