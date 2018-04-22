” فوكس سينما ” تفتتح أول دار سينما بالرياض خلال أيام

علي القحطاني(صدى):

منح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، الرخصة الثانية لتشغيل دور السينما بالمملكة، إلى ” فوكس سينما ” التابعة لمجموعة الفطيم.

ومن المقرر، أن تستثمر مجموعة الفطيم 2 مليار ريال في قطاع السينما، لافتتاح 600 شاشة عرض سينمائي، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل في الخمس سنوات المقبلة.

يذكر أن ” فوكس سينما ” هي أكبر مشغل للسينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشغل سينمائي إقليمي في المملكة.

وتستعد المجموعة، لافتتاح أول دار سينما لها في المملكة خلال الأيام المقبلة في مجمع الرياض بارك ضمن أكبر مركز ترفيه عائلي تابع لماجيك بلانيت في المنطقة.

وستضم الدار أربع شاشات عرض سينمائية بما في ذلك أول شاشة IMAX لعرض الأفلام للشباب وVOX KIDS المخصصة لترفيه الصغار.