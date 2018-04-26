بالفيديو.. في حضرة ماكرون.. ترامب يحاول إمساك يد زوجته فتتجاهله
حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يمسك يد زوجته ميلانيا ترامب أثناء حضورهما مؤتمرًا صحفيًا في واشنطن بجوار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون.
وأظهر مقطع فيديو مشهدًا غريب ربما يثير الشفقة على الزوجة العابسة التي تدل هيئتها دومًا على تعاستها؛ حيث بعد أن وقف ترامب بجانب زوجته ميلانيا بمحاولة احتضان يدها أمام الجماهير مراعاةً للمنظر العام والاتيكيت والبروتوكول.
وتجاهلت يد ميلانيا محاولات زوجها المُلِّحة للامساك بها وعلى وجهها ملامح حزينة وابتعدت عنها قليلًا وتكسو تعبيرات وجهها كل دلائل الرفض؛ إلى أن خضعت أخيرًا وتركت يدها له.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك ليست المرة الأولى التي تظهر بها ميلانيا ترامب رفضها لزوجها وعدم سعادتها معه؛ حيث التقطت الكاميرات العديد من الصور ومقاطع الفيديو الأخرى في مناسبات مختلفة، والتي أوضحت نفورها منه وعبوسها في وجوده.
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نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 1 ساعة
عندي خطه سريه وعبقرية يا ترنب تخلصك من الحرج مع حورمتك…
قم ومعك حرمتك بزيارة لأي حديقة حيوان… وكلف المخابرات الإمريكيه بوضع حيمار بطريقك وخل مراتك تلبس قبعه حمراء… وعندما يواجهكم الحيمار فإنه سيرفس زوجتك رفسة تعطيها اجازه عامين مكسره بالمستشفى… والحذر كل الحذر يكون الحمار أحول أو أشول
المخلص …الجنرال نجر
ماجد[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 49 دقيقة
ههههههههههههههههههه ياله من موقف
خديجه[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 48 دقيقة
معها حق صراحة 😂😂
عبدالله[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 45 دقيقة
أظنها مغصوبه عليه ماتبيه
ليتها تصبر عليه حتى يخلص مدة رئاسته لايضيق ويحوس العالم صبرت الكثير مابقا الاقليل
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 39 دقيقة
البطاريه معطوبه
لأ ينفع معها الشحن بالقران 🌴