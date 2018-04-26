بالفيديو.. في حضرة ماكرون.. ترامب يحاول إمساك يد زوجته فتتجاهله

واشنطن(صدى):

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يمسك يد زوجته ميلانيا ترامب أثناء حضورهما مؤتمرًا صحفيًا في واشنطن بجوار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون.

وأظهر مقطع فيديو مشهدًا غريب ربما يثير الشفقة على الزوجة العابسة التي تدل هيئتها دومًا على تعاستها؛ حيث بعد أن وقف ترامب بجانب زوجته ميلانيا بمحاولة احتضان يدها أمام الجماهير مراعاةً للمنظر العام والاتيكيت والبروتوكول.

وتجاهلت يد ميلانيا محاولات زوجها المُلِّحة للامساك بها وعلى وجهها ملامح حزينة وابتعدت عنها قليلًا وتكسو تعبيرات وجهها كل دلائل الرفض؛ إلى أن خضعت أخيرًا وتركت يدها له.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك ليست المرة الأولى التي تظهر بها ميلانيا ترامب رفضها لزوجها وعدم سعادتها معه؛ حيث التقطت الكاميرات العديد من الصور ومقاطع الفيديو الأخرى في مناسبات مختلفة، والتي أوضحت نفورها منه وعبوسها في وجوده.

اقرأ أيضًا: