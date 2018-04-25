قبلة ماكرون لزوجته تحرج زوجة ترامب العبوس

سلسبيل سعيد(صدى):

أصبحت صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا دائمًا ما تعكس توتر كبير بين الزوجين؛ حيث تظهر دائمًا عابسة الوجه، مستغلة كافة الفرص للابتعاد عن زوجها بقدر الإمكان.

وفي لقطة طريفة جديدة، وثق أحد المصورين علاقة ترامب وزوجته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته التي تكبر عنه بسنوات كثيرة في صورة واحدة، وضعت الرئيس الأمريكي وميلانيا في حرج.

وظهر الرئيس الفرنسي خلال زياراته للبيت الأبيض وهو يقبل يد زوجته البالغة من العمر 65 عامًا، بينما تقف ميلانيا خلفهما على مسافة بعيدة من زوجها دونالد ترامب بملامحها العابسة.

وكانت التقطت الكاميرات عدة لقطات منذ تولي ترامب رئاسة أمريكا؛ والتي عكست وجود خلافات كبيرة بين الرئيس وزوجته، مما جعل البعض يتوقع أنه تم إجبارها على الزواج به، وأنها تعيش حياة تعيسة بجانبه.

وعلى الجانب الأخر تسبب ماكرون في إثارة الجدل بزواجه من معلمته البالغة 64 عامًا، في حين هو يبلغ 40 عامًا؛ إلا أنه نجح في إثبات صدق حبه لها الذي لا يتأثر بمثل تلك الفروق العمرية .