دراسة حديثة تكشف عن أسعد سنة في الحياة الزوجية
كشفت دراسة حديثة, أن أسعد سنة في الحياة الزوجية ليست في بداية الزواج كما يعتقد الكثيرون.
ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا وجامعة بريغهام يونغ، أن الأزواج كانوا أكثر سعادة، بعد مرور 20 سنة على الزواج .
وحلل الباحثون العلاقات الزوجية، لأكثر من 2000 زوج وزوجة، ودرسوا كيف تغير رضاهم عن العلاقة الزوجية على مر السنين. وأظهرت النتائج، أن الأزواج الذين مر أكثر من 20 عاماً على زواجهم، يقضون وقتاً أطول في القيام بنشاطات مشتركة، من أولئك الذين لا يزالون في شهر العسل.
كما بينت الدراسة، أن التقدير المشترك بين الأزواج، يزداد ويتعمق مع مرور السنين، وينخفض مؤشر السعادة الزوجية بشكل تدريجي، ليبدأ بالارتفاع من جديد بعد عقدين من الزمن.
وعلى الرغم من شيوع الطلاق في هذه الأيام، إلا أن الدراسة أظهرت أن نحو نصف الزيجات، يمكن أن تستمر إلى حين وفاة أحد الزوجين، وعلى الرغم من أن فترة شهر العسل التي تمتد طوال السنة الأولى من الزواج عادة ما تكون مفعمة بالمشاعر العاطفية، إلا أن تحقيق السعادة الزوجية يستحق الانتظار.
ماجد[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 53 دقيقة
بعد الزواج مافي حياه سعيدة
خديجه[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 52 دقيقة
هل يوجد زواج دام ٢٠ عام 😱😱
دهر⏳[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 49 دقيقة
بيوت يُذكر فيها اللّه وتُحفظ فيها حدوده
يدووووووووووم الزواج 50 سنة مو 20
معلمة[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 45 دقيقة
أظن في بداية الزواج تكثر الاختلافات بين الطرفين
وتزداد المسؤوليات مع الأطفال
ومحاولة البحث عن لقمة العيش وتوفير المسكن الدائم
بس بعدين خلاص يتفرغ الطرفين لنفسهم
ويرتقي الحب للمودة
والزواج للصداقة
وتتمازج الشخصيات وتكون وحده
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8550 ] نشر منذ 33 دقيقة
اعتقد اغلب الزواجات تعاسه وتمحي السعاده☺😁
دهر⏳[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 17 دقيقة
جنوبية قحطانية لالالالالالا
طلع عندك نظرة سوداوية وأنا اللي كنت ناااوية أتغذا عندك
وآخذ بنصايحك ههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8550 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههه😁