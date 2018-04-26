دراسة حديثة تكشف عن أسعد سنة في الحياة الزوجية

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة, أن أسعد سنة في الحياة الزوجية ليست في بداية الزواج كما يعتقد الكثيرون.

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا وجامعة بريغهام يونغ، أن الأزواج كانوا أكثر سعادة، بعد مرور 20 سنة على الزواج .

وحلل الباحثون العلاقات الزوجية، لأكثر من 2000 زوج وزوجة، ودرسوا كيف تغير رضاهم عن العلاقة الزوجية على مر السنين. وأظهرت النتائج، أن الأزواج الذين مر أكثر من 20 عاماً على زواجهم، يقضون وقتاً أطول في القيام بنشاطات مشتركة، من أولئك الذين لا يزالون في شهر العسل.

كما بينت الدراسة، أن التقدير المشترك بين الأزواج، يزداد ويتعمق مع مرور السنين، وينخفض مؤشر السعادة الزوجية بشكل تدريجي، ليبدأ بالارتفاع من جديد بعد عقدين من الزمن.

وعلى الرغم من شيوع الطلاق في هذه الأيام، إلا أن الدراسة أظهرت أن نحو نصف الزيجات، يمكن أن تستمر إلى حين وفاة أحد الزوجين، وعلى الرغم من أن فترة شهر العسل التي تمتد طوال السنة الأولى من الزواج عادة ما تكون مفعمة بالمشاعر العاطفية، إلا أن تحقيق السعادة الزوجية يستحق الانتظار.