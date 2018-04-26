رواد أعمال سعوديين يستعرضون إبتكاراتهم في مجال تقنيات الخدمات الصحية

سعيد العجل(صدى):

أستعرض مجموعة من روّاد الأعمال السعوديين الفائزين بمسابقة ” فكرة تِك ” المنظمة من قبل لجنة التحول الرقمي لرؤية ٢٠٣٠، مشاريعهم الناشئة وكيفية إبتكارهم لحلول تقنية جديدة تساهم في تطوير الخدمات الصحية والطبية في المملكة وذلك خلال اللقاء الذي تم أمس مع فريق عمل مركز الإبداع في وزارة الصحة .

كما أستعرض فريق مركز الإبداع أهم المشاريع والنشاطات التي يقوم بها المركز وجرى التباحث في سبل التعاون بين الروّاد ووزارة الصحة وسبل تمكين مشاريعهم الناشئة.

ويأتي هذا اللقاء كخطوة أولى نحو دعم الرياديين بتوجيهات من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لمركز الإبداع بتبني ودعم المشاريع الريادية في القطاع الصحي.

يُذكر أن مركز الإبداع في وزارة الصحة يعمل على رعاية وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار من خلال تطوير آليات جمع الافكار الأبداعية الجديدة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق وتسريع مشاريع مبتكرة وتعميمها في كافة مناطق عمل الوزارة وذلك عن طريق تيسير البرامج وورش العمل وتصميم آليات لتطبيق الخدمات والمنتجات الإبداعية المبتكرة ذات الفعالية العالية في تحسين الرعاية الصحية وتخطي التحديات المختلفة التي تواجه الوزارة.