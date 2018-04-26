طفلة تعلق بأحد أدوار العمارة بالخبر.. جمعية ود توضح الملابسات

نايف السالم(صدى):

قبل يومين، انتشر مقطع فيديو لشاب ينقذ طفل كان قد علق في أحد أدوار عمارة سكنية بمدينة الخبر التابعة للمنطقة الشرقية، وقد تم الكشف أن العمارة بها جمعية ود الخيرية.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، نعيمة الزامل، أن الطفلة ليست من طالبات الجمعية وإنما حضرت زائرة مع والدتها، مضيفة أن السيدة وصديقتها دخلتا الجمعية وأهملتا الطفلة التي كانت برفقتهما.

وأكدت، أن جميع الطالبات المنتميات للجمعية في الطابق الأرضي، أما هاتين السيدتين والطفلة صعدتا لى الطابق العلوي عند تعليم الكبيرات، مشيرة إلى أن الطفلة تسللت عبر النافذة وجلست على الشرفة الخارجية.

وحمَّلت ” الزامل ” ، إهمال الأم خطورة ما تعرَّضت له الطفلة، قبل أن ينقذها أحد الأشخاص بالصعود للطفلة من الخارج، لافتة إلى أنه لا يوجد أي إصابات.

وخاطبت الجمعية الجهات الرسمية المعنية، وعلى رأسها إمارة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة الشرقية؛ لإطلاعهم على تفاصيل القضية.

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