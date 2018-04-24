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بالفيديو.. شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفل من السقوط بالخبر

بالفيديو.. شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفل من السقوط بالخبر
عادل الحربي(صدى):

خاطر شاب بحياته ، في سبيل إنقاذ طفل لايتجاوز الرابعة من عمره ، كاد أن يسقط من الطابق الثالث بأحد المباني السكنية في المنطقة الشرقية .

وأشار متداولوا المقطع ، إلى أن الشاب سعودي ، وأن الحادث الذي ظهر في الفيديو وقع في إسكان الخبر ، حيث ظهر الطفل وهو يقف على حافة بالدور الثالث في واجهة إحدى العمائر ، ليتحرك الشاب نجوه بهدوء ويقوم بحمله وتسليمه إلى والده .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 54 دقيقة

الله يعطيك العافية شجاعة عظيمة

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله يحميك يا ابني ويكتر من امتالك

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