بالفيديو.. شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفل من السقوط بالخبر
خاطر شاب بحياته ، في سبيل إنقاذ طفل لايتجاوز الرابعة من عمره ، كاد أن يسقط من الطابق الثالث بأحد المباني السكنية في المنطقة الشرقية .
وأشار متداولوا المقطع ، إلى أن الشاب سعودي ، وأن الحادث الذي ظهر في الفيديو وقع في إسكان الخبر ، حيث ظهر الطفل وهو يقف على حافة بالدور الثالث في واجهة إحدى العمائر ، ليتحرك الشاب نجوه بهدوء ويقوم بحمله وتسليمه إلى والده .
فيصل[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يعطيك العافية شجاعة عظيمة
فيصل[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يحميك يا ابني ويكتر من امتالك