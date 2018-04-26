شروط ” أوبر ” لاستقبال طلبات السائقات السعوديات

علي العنزي(صدى):

تستعد شركة ” أوبر ” للنقل لاستقبال طلبات عمل سائقات سعوديات ” كابتن ” ،بعدما أظهر بحث سابق للشركة أن 78% من السعوديات ينوين الحصول على رخصة القيادة، و31% يبدين اهتماما بالقيادة لتحسين دخلهن.

وأوضحت الشركة الشروط التي يجب توفرها في المتقدمات للعمل ،وتضمنت 5 شروط وهي: ألا يقل عمر المتقدمة عن 20 عامًا، وأن تحوز رخصة سياقة، إلى جانب تأمين واستمارة المركبة والهوية الوطنية، على أن تبدأ مع الوقت المحدد في الأمر الصادر بتاريخ 10 شوال.

يذكر أن البحث الذي أجرته الشركة استند إلى عدة عوامل، منها جلسات الاستماع الدورية لآراء النساء، منذ العام الماضي، وشهدت حينها حضور كثير من الشخصيات النسائية المؤثرة، وركزت النقاشات بشكل كبير على أولويات الشركة وخططها القادمة بشأن المرأة السعودية.

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