بعد السماح لهن بالقيادة.. أوبر وكريم توظفان سائقات بدلا من الرجال بالمملكة

نايف السالم(صدى):

تسعى كل من شركتي أوبر وكريم المتخصصتين في نقل الأفراد بالسيارات، إلى طرح مشروع توظيف المرأة لقيادة السيارات بدلا من الرجال بعد قرار السماح لهم بالقيادة بداية من يونيو القادم.

وكشفت مصادر أن السبب وراء تفكير أوبر وكريم في الاستعانة بالنساء وتوظيفهم، هو أن النساء تمثل 80% من ركاب أوبر، و70% لكريم، في المملكة، بالإضافة لغياب وسائل النقل المستقلة.

وكان الشركتين عقب صدور القرار الملكي في سبتمبر الماضي بالسماح للمرأة بالقيادة، عقدت جلسة لمدة 90 دقيقة في عدد من مدن المملكة، كالرياض وجدة والخبر، تستهدف السعوديات اللاتي حصلن بالفعل على رخص قيادة سارية المفعول في الخارج، وتلقت ” كريم ” بالفعل آلاف الطلبات من النساء الراغبات في العمل سائقات.

وأأوضحت أوبر أنها ستقوم بفتح مكاتب مخصصة لتوظيف السائقات في الشركة مستقبلًا، كما أعلن الموقع الخاص بـ ” كريم ” أن الشركة تخطط لتوظيف 10 آلاف قائدة بحلول يونيو 2018.