بعد تأكد غيابه عن كأس العالم.. صلاح يواسي تشامبرلين بطريقته الخاصة

نواف السالم(صدى):

واسى اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، اليوم الأربعاء، زميله الانجليزي أليكس تشامبرلين؛ عقب تأكد غيابه عن كأس العالم بروسيا 2018.

وغرد ” صلاح ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” أتمنى لك التوفيق، وأنا أثق أنك سوف تعود بشكل أقوى ” .

وكان تعرض تشامبرلين إلى إصابة خطيرة، أمس الثلاثاء، في مواجهة روما في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، وأكدت الفحوصات الطبية، اليوم، على عدم إمكانية لحاق اللاعب بمنتخب انجلترا بمونديال روسيا.

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