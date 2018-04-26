الإصابة تحرم نجم ليفربول من المشاركة في المونديال

نواف السالم(صدى):

كشفت نتائج الفحص الطبي للاعب ليفربول، الإنجليزي الدولي أليكس تشامبرلين، عن إصابته البالغة بعد لقاء روما بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وأشار نادي الريدز، إلى ان نجم الفريق الأول ” تشامبرلين ” خضع لفحوصات طبية من قبل الجهاز الطبي للنادي في ميلوود، حيث اتضح إصابته في أربطة الركبة .

وأوضح موقع النادي الرسمي، أن الجهاز الطبي لليفربول، لم يحدد جدولًا زمنيًا لعودة أليكس إلى الملاعب مرة أخرى، مؤكدًا على غيابه لنهاية الموسم الرياضي، وعدم إمكانية مشاركته في بطولة كأس العالم بروسيا .