تعليم الرياض يرد سريعا على بقاء طفلين بالمطر
تجاوبت إدارة تعليم الرياض سريعا مع الخبر الذي نشرته صحيفة ” صدى ” عصر اليوم حول إغلاق إحدى المدارس الابتدائية أبوابها وتركها طفلين بالمطر.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ علي الغامدي لـ ” صدى ” اعنى تجاوب تعليم الرياض سريعا مع خبر إغلاق مدرسة أثناء المطر.
وأضاف المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أنه تم توجيه المكتب المشرف على المدرسة بالتحقق من الأمر.
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مدرسة تغلق أبوابها وتترك طالبين بالمطر
المر[ عدد التعليقات: 1185 ] نشر منذ 41 دقيقة
ليش يقفلوا دونهم شكل اهلهم بعيد
فهد[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذا استهتار كيف يتركهم هكذا في الشارع
فيصل[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 36 دقيقة
يجب ان تعاقب المدرسة على هذا الفعل حتى لو اهلهم بعيد أخي ما يجب يتركوهم هيك
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 936 ] نشر منذ 35 دقيقة
المطر خير وبركه…
المشكله لو شافهم ابو حمضيات