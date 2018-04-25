تعليم الرياض يرد سريعا على بقاء طفلين بالمطر

سعيد العجل(صدى):

تجاوبت إدارة تعليم الرياض سريعا مع الخبر الذي نشرته صحيفة ” صدى ” عصر اليوم حول إغلاق إحدى المدارس الابتدائية أبوابها وتركها طفلين بالمطر.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ علي الغامدي لـ ” صدى ” اعنى تجاوب تعليم الرياض سريعا مع خبر إغلاق مدرسة أثناء المطر.

وأضاف المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أنه تم توجيه المكتب المشرف على المدرسة بالتحقق من الأمر.

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