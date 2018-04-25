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تعليم الرياض يرد سريعا على بقاء طفلين بالمطر

تعليم الرياض يرد سريعا على بقاء طفلين بالمطر
سعيد العجل(صدى):

تجاوبت إدارة تعليم الرياض سريعا مع الخبر الذي نشرته صحيفة ” صدى ” عصر اليوم حول إغلاق إحدى المدارس الابتدائية أبوابها وتركها طفلين بالمطر.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ علي الغامدي لـ ” صدى ” اعنى تجاوب تعليم الرياض سريعا مع خبر إغلاق مدرسة أثناء المطر.
وأضاف المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أنه تم توجيه المكتب المشرف على المدرسة بالتحقق من الأمر.
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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1185 ] نشر منذ 41 دقيقة

ليش يقفلوا دونهم شكل اهلهم بعيد

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 38 دقيقة

هذا استهتار كيف يتركهم هكذا في الشارع

[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 36 دقيقة

يجب ان تعاقب المدرسة على هذا الفعل حتى لو اهلهم بعيد أخي ما يجب يتركوهم هيك

[ عدد التعليقات: 936 ] نشر منذ 35 دقيقة

المطر خير وبركه…
المشكله لو شافهم ابو حمضيات

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