مدرسة تغلق أبوابها وتترك طالبين بالمطر

سعيد العجل(صدى):

أبدى المواطن بدر الجليفي استيائه من تصرف إدارة مدرسة حكيم بن حزام الابتدائية بحي الشفاء.

حيث أغلقت المدرسة أبوابها وقت هطول الأمطار بعد خروج كافة منسوبيها قبل نهاية اليوم الدراسي بساعة وتركت ابنه وطفل آخر وسط الأمطار .

ونسأل المواطن الجليفي ماذا لو أصيبا هذان الطفلان بنزلة برد جراء الأمطار ومن سيكون المسؤول ؟! ثم أين دور من اؤتمن على أبناءنا سواء المدير أو المدرس. أو حتى حارس المدرسة الذي لم يعثر عليه.

وطالب الجليفي مدير تعليم الرياض باتخاذ إجراءات مناسبة بحق المتسبب في هذا الإهمال كما سماه.