” صلاح ” ينافس الكبار على الكرة الذهبية

ماجد محمد(صدى):

تمكن اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي من مواصلة مسيرة تألقه؛ حيث أحرز أمس الثلاثاء، هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام فريقه السابق نادي روما الإيطالي في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، كما استطاع من صنع هدفين آخرين في نفس اللقاء.

وأصبح صلاح يمثل تهديدًا حقيقيًا للاعب برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي وللاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بينما ظهرت أهميته بوضوح في تلك المباراة عندما استبدل قبل انتهاء المبارة ليتمكن نادي الذئاب من إحراز هدفين.

ورفع اللاعب المصري رصيده إلى 43 هدفًا بجميع المسابقات هذا الموسم، ليستمر في صدارة قائمة الهدافين في أوروبا، متقدمًا بهدف واحد على رونالدو هداف ريال مدريد، وبهدفين على ميسي، لاعب برشلونة، فيما فاز ميسي ورونالدو بجائزة الكرة الذهبية التي ينافسهما بها صلاح خمس مرات في تاريخ كل منهما.