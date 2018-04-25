بالفيديو.. الخوف يدفع بالمطلوب الحوثي الثالث إلى التنقل بدباب خوفا من طيران التحالف!

عبدالسلام القزيز(صدى):

ملأ الخوف قلوب عناصر تنظيم الحوثي الإرهابية ،حيث رصد مقطع فيديو المطلوب الثالث في التنظيم القيادي الإرهابي الحوثي ” محمد علي الحوثي ” يتنقل على دراجة نارية ” الموتوسيكل ” أو كما يعرف شعبياً بـ ” الدباب ” وذلك بعد ايام من مقتل الإرهابي صالح الصماد، بعد غارة جوية نفذها طيران التحالف العربي الدعم الشرعية.

ظهور الحوثي وحرسة الخاص يتنقلون وسط شوارع صنعاء على دراجات نارية وسط العامة يكشف مدى حالة الهلع الذي بدأ يكتنف عناصر التنظيم الإرهابي ،من أن يلقى الحوثي مصير الصماد بنيران طيران التحالف العربي ، مما دفعهم إلى التخفي والاحتماء بالدروع البشرية من الأبرياء.

ويرأس المجرم ” محمد بن علي الحوثي ” اللجنة الثورية التي أعلنها الحوثيون بعد الإعلان الدستوري لإنقلاب اليمن 2015، والذي أعطى اللجنة الثورية صلاحيات واسعة لإدارة الانقلاب في اليمن،هو المطلوب الثالث ورصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلى بمعلومات عنه.

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