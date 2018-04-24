بعد مقتل الصماد.. متحدث الحوثي يطلب اللجوء السياسي في عمان
تقدم المتحدث باسم جماعة الحوثي الإرهابية محمد البخيتي،اليوم الثلاثاء، بطلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان.
وجاءت تلك الخطوة عقب تعرض المليشيا الإرهابية لصدمة قاسمة بمقتل قائدهم صالح الصماد، الخميس الماضي، في غارة للتحالف العربي بمحافظة الحديدة؛ إلا أنه تم الإعلان أمس عن التأكد من مقتله.
فهد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 1 ساعة
عن قريب سنتهي قوات الحوثي على الاخير
abdul[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 1 ساعة
من اسمه؟ وهل هو ضمن قائمة الاربعين المطلوبين من قبل التحالف؟
تركي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 58 دقيقة
وستتوالى عليهم الصدمات..اللهم انصر جيش التحالف
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1053 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههههههههههااااي وين هياطك يا المتحدث الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام او طقاع فاضي يا ذنب ايران