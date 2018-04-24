بعد مقتل الصماد.. متحدث الحوثي يطلب اللجوء السياسي في عمان

فهمي محمد(صدى):

تقدم المتحدث باسم جماعة الحوثي الإرهابية محمد البخيتي،اليوم الثلاثاء، بطلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان.

وجاءت تلك الخطوة عقب تعرض المليشيا الإرهابية لصدمة قاسمة بمقتل قائدهم صالح الصماد، الخميس الماضي، في غارة للتحالف العربي بمحافظة الحديدة؛ إلا أنه تم الإعلان أمس عن التأكد من مقتله.