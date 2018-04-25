مطالبات بترخيص أسلحة للقضاة بعد واقعة التعدي على قاضي المدينة
عقب واقعة تعدي مواطن على قاضي تنفيذ بالمدينة المنورة، رأى بعض القضاة أنه يجب تسليحهم كنوع من أنواع الحماية الذاتية ضد الاعتداءات من قبل بعض المدعيين.
ومن جانبه وصف عضو المجلس الأعلى للقضاء محمد أمين مرداد الواقعة بأنها اعتداء على مرفق القضاء بأكمله ،مشددًا على مواجهة حوادث الاعتداء على القضاة بالردع من الأجهزة المختصة.
وعلق مرداد على مطالبات ترخيص أسلحة للقضاة للحماية الشخصية بأنه أمر غير منطقي أو مقبول، ويفاقم من المشكلة داعيا القضاة إلى التعامل بلطف وحكمة مع المراجعين.
وأشار إلى ضرورة زيادة الإجراءات لحماية القضاة والمرافق العدلية وسرعة إنشاء شرطة عدلية خاصة، وتركيب كاميرات في المكاتب القضائية لتسجيل ما يحدث بالصوت والصورة.
إقرأ أيضًا:
وبعدين معك ياصدى شوية احترام[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 46 دقيقة
صدى لا كذا كثير وبعدين معاكم وش هالاخطاء الاملائية الفادحة هذي معقوله عنوان خبر يكون طالبات بترخيص
افلاسك عن قريب
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 43 دقيقة
والله انا من المؤيدين لتسليح القضاة
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 25 دقيقة
قاضي ومعه سلاح…
هذا فش قاضي … صار شبيح
… بإلنقنترا وأوربا القاضي ما يشيل حتى سكين
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 19 دقيقة
كني اشوف القاضي حاط الكلاشنكوف على المكتب وهو يصدر الحكم.. وبعدين المحكوم عليه يصيح مزلوم يابيه.. ثم القاضي يهز الكلاش وعندها المحكوم يرد خلاص يا بيه حكمك صوح