محامي يتوقع السجن والجلد للمعتدي على قاضي المدينة

نايف السالم(صدى):

على خلفية واقعة اعتداء مواطن بالضرب على قاضي تنفيذ داخل مكتبه بالمدينة المنورة، تم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والاستماع إلى الشهود.

ومن جانبه وصف المحامي بشير البلوي الوقائع المشابهة والتي تتمثل في التعدي على الجهات العدلية والجهات الحكومية بتصرفات منبوذة ،ولا يقرها تحت أي ذريعة أو مبرر.

وأوضح المحامي أن الواقعة تضمن حق عام وحق خاص، وعقوبتها تعزيرية، متوقعا أن تكون مشددة وينص فيها على مدة السجن والجلد، و أن يتم منع المتهم من دخول المحاكم مستقبلاً.

كان المواطن قد أقدم على ضرب القاضي داخل مكتبه لاعتراضه على الحكم الصادر في قضية ضده.

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