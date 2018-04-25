والدة المنحورات الثلاثة: لا أقبل سوى القصاص

نايف السالم (صدى):

روت النيجيرية والدة الفتيات الثلاث المنحورات في مكة المكرمة، تفاصيل جديدة كشفت من خلالها أن الجاني كان يخطط للواقعة قبل أسبوع من تنفيذها، لكنها لم تأخذ حينها ما حدث في الحسبان.

حيث أوضحت الأم أن زوجها كان قد هدد البنات قبل أسبوع من الواقعة، حاملا سكينا، مؤكدة أنها لم تتوقع أن يقوم بذبحهن لأنه بعد ذلك عاد ليلعب معهن ولم يكن يظهر عليه شيء غريب، وأنها عندما قالت له : ” ليه يا بندر ؟”، قال : ” لن أسوي لهم شيء بس أبغى أجرب “.

وأشارت إلى أن زوجها كان يبقى مستيقظًا بلا نوم لمدة أسبوع وينام لثلاثة أيام، يقوم ويدخل دورات المياه ويعود للنوم ويقوم ببعض التصرفات اللا معقولة بالضحك وممارسة الحركات البهلوانية، بحسب المدينة.

وأكدت أنها لن تقبل سوى بالقصاص ولا غير قائلة : ” لا أقبل له إلا الموت ولا أرتضى له إلا النهاية كما أنهى حياتي وحياة صغيراتي، كيف أعفو عنه لو قتل واحدة فكيف وقد قتل بناتي الثلاث، إننى أطالب القضاء الشرعي العادل بالقصاص منه انتقامًا لفعلته التي لا يرضاها الدين ولا الشرع ويأباها الإنسان المسلم “.

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