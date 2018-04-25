والدة المنحورات الثلاثة: لا أقبل سوى القصاص
روت النيجيرية والدة الفتيات الثلاث المنحورات في مكة المكرمة، تفاصيل جديدة كشفت من خلالها أن الجاني كان يخطط للواقعة قبل أسبوع من تنفيذها، لكنها لم تأخذ حينها ما حدث في الحسبان.
حيث أوضحت الأم أن زوجها كان قد هدد البنات قبل أسبوع من الواقعة، حاملا سكينا، مؤكدة أنها لم تتوقع أن يقوم بذبحهن لأنه بعد ذلك عاد ليلعب معهن ولم يكن يظهر عليه شيء غريب، وأنها عندما قالت له : ” ليه يا بندر ؟”، قال : ” لن أسوي لهم شيء بس أبغى أجرب “.
وأشارت إلى أن زوجها كان يبقى مستيقظًا بلا نوم لمدة أسبوع وينام لثلاثة أيام، يقوم ويدخل دورات المياه ويعود للنوم ويقوم ببعض التصرفات اللا معقولة بالضحك وممارسة الحركات البهلوانية، بحسب المدينة.
وأكدت أنها لن تقبل سوى بالقصاص ولا غير قائلة : ” لا أقبل له إلا الموت ولا أرتضى له إلا النهاية كما أنهى حياتي وحياة صغيراتي، كيف أعفو عنه لو قتل واحدة فكيف وقد قتل بناتي الثلاث، إننى أطالب القضاء الشرعي العادل بالقصاص منه انتقامًا لفعلته التي لا يرضاها الدين ولا الشرع ويأباها الإنسان المسلم “.
إقرأ أيضًا:
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4252 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
لايمكن يقتل قصاص
ولكن يقتل تعزيرا
faeiz[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله ..
الله يصبرها على ماابتلاها
abdul[ عدد التعليقات: 1140 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يصبّرك. لا تنسين انهن بناته كمان. ولكن فاقد العقل ما يعرف ايش بيسوي. ولازم يراجع قانون التعزير بحيث لا يشمل القتل. اقصي ما يمكن الحكم تعزيرا السجن مدي الحياة ولا يصل الي درجة القتل. ويخصص القتل فقط للقاتل المتعمد الواعي بسبق الاصرار والترصد. في حالة هذا الاب اللي ذبح بناته الثلاث كان علي غير وعي والمقتولات بناته الاصليات ولسن بنات زوجته من رجل آخر. واذا كان ولي العهد وعد في المؤتمر الصحفي بتقليل احكام الاعدام اثناء زيارته الاخيرة للولايات المتحدة، فهذا هو احد المجالات اللي ممكن الغاء حكم الاعدام ، ويمكن اضافة الرجم ضمن الاحكام القابلة للمراجعة والغائها. بذالك ما يبقي حكم القتل الا للقاتل المتعمد الصاحي كامل العقل والارادة.
abu ammar[ عدد التعليقات: 16661 ] نشر منذ 22 دقيقة
كلامها متناقض اوي
هي قالت اللقاء التلفزوني ان الزوج لم يسبق وان هددها او هدد بناته وهنا تقول انه كان يخطط للجريمه منذو اسبوع قبل نحرهم
ما اتصور ان الشرع يحكم على الاب بالقصاص اذا قتل ابناءه