معلومات جديدة عن ناحر بناته الثلاثة

نايف السالم(صدى):

مازالت المفاجآت تنكشف حول واقعة الأب الذي نحر بناته الثلاثة في حي الملاوي بمكة المكرمة، صباح أول أمس.

حيث كشفت مصادر أن زوجة الجاني النيجيرية بلا إقامة نظامية، وأن البنات الثلاث غير مسجلات في سجل الأب بالأحوال المدنية، ولا يملكن أي أوراق ثبوتية.

ولا تزال جثث البنات الثلاثة في ثلاجة مستشفى الملك فيصل بالششة، ولم تصدر أي توجيهات بإخراج الجثث ودفنها حتى الآن، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ومن جانبه تحدثت الزوجة لأول مرة ، لتروي القصة قائلة: ” كنا جميعا نائمين في الصباح، وفجأة شعرت بأنه بدأ في إيقاظ البنات الثلاث، فاستغربت منه العمل الذي يعد على غير العادة، فسألته سريعا للاستفسار عن السبب، فرد بأن والده -جد البنات- قادم، ويجب أن يسلمن عليه “.

وأضافت: ” اصطحبهن من غرفة إلى أخرى، فتبعته لأتقصى ما يحدث، لأجده وقد تحول فجأة إلى شخص آخر، وانهال عليهن ذبحًا لتسقط الأولى في لحظة أسرع من البرق ” ، مضيفة: ” دفعني لأسقط أرضا، وأصبت بحافة السكين الذي يحمله، لكنني زحفت لأصل إليه مجددا، لكن سكينه كانت أسرع من زحفي، فأجهز على الأخريين في غمضة عين ” بحسب عكاظ.

وتقيم الآن الزوجة في منزل جدتها، بعدما أكدت أنها لن تستطيع العودة إلى منزلها بعد الواقعة.

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