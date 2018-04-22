بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل جريمة الأب ناحر بناته الثلاث بمكة
روى شاهد عيان في حي الروضة بمكة المكرمة، اليوم الأحد الذي وقعت فيه جريمة القتل البشعة التي نحر فيها أب بناته الثلاث، تفاصيل رؤيته جثث البنات.
وقال المواطن سلطان القرشي خلال مشاركته في برنامج الراصد، إنه حضر إلى موقع الجريمة ورأى أحد الجيران يمسك بالجاني، وحينما سأله إن كان قد رأى البنات المقتولات أخبره بأنه لم يصعد ولم يرَ شيئا، فسأل القاتل الذي فاجأه بالإجابة: ما فيه شي، تفضل شوف البيت بيتك.
وأضاف أنه استفسر دون جدوى من الأم التي كانت في حالة هستيرية، وتردد: بناتي بناتي، ما اضطره إلى الصعود لرؤية ما حدث بنفسه، برفقة أحد الجيران، ليصعق مما رآه من منظر البنات المنحورات الغارقات في برك دمائهن.
وتابع إنه نزل مصدوما وسقط على الأرض متأثرا مما رآه، في الوقت الذي تحلق عدد من الجيران حول القاتل الذي كان يجلس هادئا، لمنعه من أي تصرف عدائي آخر، واتصلوا بمركز العمليات الموحد.
وأكد القرشي على أن الأب كان يجلس بكل برود، ويردد أنه لم يفعل شيئا، ويشرب من قارورة ماء اشتراها من البقالة بعد ارتكاب الجريمة، وكأن شيئا لم يحدث.
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لحظة بلحظة.. تفاصيل جريمة ” قاتل بناته ” بمكة
فيديو | شاهد عيان لـ #الراصد: شاهدت الأطفال منحورين وصدمت من الفاجعة. #مواطن_يقتل_اطفاله_بمكه pic.twitter.com/du8opySVjh
— الراصد (@alraasd) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨
نهى[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا الرجل تجرد من الرحمة
فهد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 5 ساعات
مؤكد يوجد سبب وراء فعله هذا
فيصل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 4 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون ,, صرنا نسمع قصص غريبة
abdul[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 4 ساعات
ربما هذا الرجل فاقد الوعي والادراك. مرفوع القلم. الله يشفيه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 4 ساعات
الواجب على الصحه تشخيص حالة الأب وتنبيه المجتمع والأسر من وجود اي حاله مرضيه بينها لأنها ستنتهي بمأساة كهذه… بأمريكا هناك اخصائيين نفسيين اذا تم ابلاغهم عن حالت عنف يقومون بتشخيصها وربما يترتب عليها اخراج الابناء من بيت ابيهم …. واضح والي يبا يسأل فش يتردد حق المسلم النصيحة…؟
اخوكم البرفسور نجررر
خالد العنزي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههه ناين ون ون 911 متاثر بالافلام الامريكية يابو بالسعودية 900 مو 911
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27280 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46092 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم لطفك ورحمتك يارحيم ياكريم ,, آمين ,,
معلمة[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 4 ساعات
أعوذبالله
الله يعافيهم ولايبتلاينا
حسبي الله على كل أسرة تزوج ولدها المريض العقلي أو المدمن
ياناس خافوا الله في هالأرواح أنتم محاسبين عليها
وبعدين مستشفى الأمل ماله أي دور مفيد لهذي الحالات
ياقفلون عليهم أو يخدرونهم بالحبوب أوتعذيبهم بالصدمات الكهربائية
وبعدها يطلقونهم على المجتمع بحجة عدم وجود سرير لهم
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2671 ] نشر منذ 4 ساعات
يابعد حالي حالهم 💔ياربي اربط على قلب امهم فإنه لاحول لها ولاقوة إلا بك والله يعينها على مابتلاها شي يعور القلب وربي وصدمه لها الله يقويها ويكون بعونها والأب لو انه معتوه ويلا مرجوج ويلا غيره تلقون الإجابة عند الام اهي الأدرى فيه وحسبي الله ونعم الوكيل الله لايسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة اطفال لاحول لهم ولاقوه،،،
والله المستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9971 ] نشر منذ 4 ساعات
ويشرب من قارورة ماء اشتراها من البقالة بعد ارتكاب الجريمة، 😳.
.
طـــــيب كـيف اشتراها من البقالة و أحد الجيران يمسك بالجاني .🙄.
.
هـآآآآآآآآآآآآه كـيييييييييييييف . خَبــــرنا يا نـايـــــــف كيف .🤔.
دهر⏳[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 4 ساعات
لا إله إلا اللّه
اللّه يصبر أمهم أكيد رااااح تجن المسكينة واللّه أنا قلبي تقطع عليهم كييف هي حسبي اللّه على عباااده الظُلام
ربي يكووون في العوون واللّه والشاهد اللّه بكيت على هالمساكين
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 4 ساعات
ذَا الأخبار مدري من وين تجي
امس طلعت من المشفى رقدوني لليلتين يقولون عندي مشكله بالمثانه والقلب الزبدة قبل لا تضيع السالفة
ونسى وش كنت بقول زهمت عقب ماقريت الخبر هنا ببو مسعود ساكن في شارع نكاس بالروضة مع تقاطع الملك عبدالله عند مكتبة جرير بالروضة قال والله ماسمعت شي من ذَا الخرابيط
وزهم على بومهند ساكن في حي الريان حول الروضة قال انا من يومين في المزاحمية يعمّر يقول هناك أرخص وتعب من الرياض
أنتم متأكدين ذَا السالفة بالروضة ولا فوترشورب الله المستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9971 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحــــول ولا قــــوة إلا بالله . الله ألمِستــــــــــعان .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2671 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفيك ويعافيك ابوي شايب بروحه وخطاك الشر
ماهي روضه الرياض حي الروضه اللي في مكة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9971 ] نشر منذ 4 ساعات
حــياتـــنا بالــدِنـــيا ألفانــــــــيه تـــراهـــــــا يــــــــــوم .
.
وحياة عِباد رب ألعــالمين بالجَـنه تـراهـا دوم .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 3 ساعات
قدر الله ولا اعتراض عليه….
المهم الصحه والداخليه والعمل يجب ان يأخذوا هذه القضيه على محمل الجد حتى لا تتكرر… والله لو حدثت هذه الجريمه بأي دوله أوربيه لصرفوا المليارات لمعرفة اسبابها..وكيفية تجنبها… اكلمكم بعقلية عالم وبرفسور مسلم … لاكن لا حياة لكثير ممن تنادي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27280 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على السلامه يا بونا شايب بروحه طهورا ان شاء الله
الحادثه في مكه المكرمة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27280 ] نشر منذ 3 ساعات
ياليت يحطون فحص المخدرات. والامراض العقليه والعصبيه والنفسيه اساسي في فحص التوظيف وفحص الزواج لان هذي مصيبه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46092 ] نشر منذ 3 ساعات
ياهلا وغلا بااخونا الحبيب شايب بروحه ,, الحمد لله على السلامه ياالحبيب ,,
,, طهور إن شاء الله ورب غفور .. أسأل الله لك الشفاء من كل داء .. آمين ,,
,, فقدت سواليفك اللطيفه ، وكنت اقول ياالله عسى المانع خير ..
,, والحمد لله انك طمنتنا على حالك ، عسى سلامة يوم تسلم دوم ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46092 ] نشر منذ 3 ساعات
ياهلا وغلا بااخونا الحبيب شايب بروحه ,, الحمد لله على السلامه ياالحبيب ,,
,, طهور إن شاء الله ورب غفور .. أسأل الله لك الشفاء من كل داء .. آمين ,,
,, فقدت سواليفك اللطيفه ، وكنت اقول ياالله عسى المانع خير ..
,, والحمد لله انك طمنتنا على حالك ، عسى سلامة يوم تسلم دوم ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46092 ] نشر منذ 3 ساعات
يا اخ شايب .. نسيت اقول لك ،،
,, ان كلمتك المشهوره ( فوتر شورب ) ، ماغيبناها اثناء غيابك ، حاضره معنا نكتبها من حين لآخر ،،
,, وهذا دليل محبتنا لك ، لاعدمناك .. واكرر أمانيي لك بالشفاء التام من رب العالمين ,, آمين ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16611 ] نشر منذ 3 ساعات
لاإله إلا الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9971 ] نشر منذ 2 ساعتين
ألحمد لله على سلامتك يَـبونا شايب بروحه خطـاك ألشـر بِئـذن الله .
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وحشـتنا سـواليفك ألحلـوه عسـى يحفـظك ويطـول عمـرك .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,