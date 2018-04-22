بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل جريمة الأب ناحر بناته الثلاث بمكة

نايف السالم(صدى):

روى شاهد عيان في حي الروضة بمكة المكرمة، اليوم الأحد الذي وقعت فيه جريمة القتل البشعة التي نحر فيها أب بناته الثلاث، تفاصيل رؤيته جثث البنات.

وقال المواطن سلطان القرشي خلال مشاركته في برنامج الراصد، إنه حضر إلى موقع الجريمة ورأى أحد الجيران يمسك بالجاني، وحينما سأله إن كان قد رأى البنات المقتولات أخبره بأنه لم يصعد ولم يرَ شيئا، فسأل القاتل الذي فاجأه بالإجابة: ما فيه شي، تفضل شوف البيت بيتك.

وأضاف أنه استفسر دون جدوى من الأم التي كانت في حالة هستيرية، وتردد: بناتي بناتي، ما اضطره إلى الصعود لرؤية ما حدث بنفسه، برفقة أحد الجيران، ليصعق مما رآه من منظر البنات المنحورات الغارقات في برك دمائهن.

وتابع إنه نزل مصدوما وسقط على الأرض متأثرا مما رآه، في الوقت الذي تحلق عدد من الجيران حول القاتل الذي كان يجلس هادئا، لمنعه من أي تصرف عدائي آخر، واتصلوا بمركز العمليات الموحد.

وأكد القرشي على أن الأب كان يجلس بكل برود، ويردد أنه لم يفعل شيئا، ويشرب من قارورة ماء اشتراها من البقالة بعد ارتكاب الجريمة، وكأن شيئا لم يحدث.

اقرأ أيضا