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  3. في حادث بشع.. أب يتجرد من مشاعر الرحمة ويقتل بناته الـ 3 في مكة
  • نشر : منذ 57 دقيقة
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  • حوادث

في حادث بشع.. أب يتجرد من مشاعر الرحمة ويقتل بناته الـ 3 في مكة

في حادث بشع.. أب يتجرد من مشاعر الرحمة ويقتل بناته الـ 3 في مكة
نايف السالم(صدى):

تجرّد أب يقطن في حي الملاوي بمنطقة مكة المكرمة من كل مشاعر الرحمة والعطف؛ حيث قام بقتل بناته الثلاث بدمٍ بارد.

وفي السياق نفسه، ألقت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، القبض على المواطن الذي قتل بناته اللاتي تتراوح أعمارهن بين 3 إلى 6 سنوات؛ وذلك حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، وتطبيق القوانين وكشف ملابسات الواقعة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 44 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 32 دقيقة

يارب لطفك

لا حول ولا قوه الا بالله

[ عدد التعليقات: 1026 ] نشر منذ 24 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله
يارب لطفك

[ عدد التعليقات: 4247 ] نشر منذ 17 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
مستحيل يكون بعقله
اما مجنون
او متعاطي مخدرات وخمور اذهبت عقله
نسال الله السلامه

[ عدد التعليقات: 2664 ] نشر منذ 5 دقائق

الله المستعان ونسأل الله السلامة والعافيه في الدنيا والآخره

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