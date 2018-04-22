في حادث بشع.. أب يتجرد من مشاعر الرحمة ويقتل بناته الـ 3 في مكة

نايف السالم(صدى):

تجرّد أب يقطن في حي الملاوي بمنطقة مكة المكرمة من كل مشاعر الرحمة والعطف؛ حيث قام بقتل بناته الثلاث بدمٍ بارد.

وفي السياق نفسه، ألقت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، القبض على المواطن الذي قتل بناته اللاتي تتراوح أعمارهن بين 3 إلى 6 سنوات؛ وذلك حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، وتطبيق القوانين وكشف ملابسات الواقعة.