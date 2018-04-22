في حادث بشع.. أب يتجرد من مشاعر الرحمة ويقتل بناته الـ 3 في مكة
تجرّد أب يقطن في حي الملاوي بمنطقة مكة المكرمة من كل مشاعر الرحمة والعطف؛ حيث قام بقتل بناته الثلاث بدمٍ بارد.
وفي السياق نفسه، ألقت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، القبض على المواطن الذي قتل بناته اللاتي تتراوح أعمارهن بين 3 إلى 6 سنوات؛ وذلك حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، وتطبيق القوانين وكشف ملابسات الواقعة.
معلمة[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 44 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1551 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 32 دقيقة
يارب لطفك
لا حول ولا قوه الا بالله
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1026 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
يارب لطفك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4247 ] نشر منذ 17 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
مستحيل يكون بعقله
اما مجنون
او متعاطي مخدرات وخمور اذهبت عقله
نسال الله السلامه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2664 ] نشر منذ 5 دقائق
الله المستعان ونسأل الله السلامة والعافيه في الدنيا والآخره