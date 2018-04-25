بالأسماء..هلاك 10 قيادات حوثية على يد ” صقور التحالف ” في إسبوع

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات التحالف من إلزام ميلشيا الحوثي الإرهابية حدها، وتلقينها درسًا لن ينساه التاريخ، حيث لقي 10 قيادات بارزة بالمليشيا الإرهابية حتفهم في غرات جوية للتحالف العربي.

ومن بين الهالكين الإرهابيين الذيم لقوا حتفهم بعدما راهنوا على الانتصار على المملكة من خلال صواريخهم الباليستية التي أطلقوها مؤخرًا على عدة مناطق، صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي ، ومنصور السعاد قائد القوات البحرية للانقلابيين ، وجارالله الجعواني مسؤول قوات التدخل السريع.

إضافة إلى كل من ،ناصر القوبري قائد وحدة القناصين ومشرف جبهة الحدود ،وعبدالله الجبري مشرف الوحدة الصاروخية وقائد كتيبة المدفعية ،وضيف الله رسام رئيس مجلس التلاحم القبلي الحوثي،و خالد سيلان مسؤول الإمدادات والتسليح في مديرية الطفة والملاجم ، وخالد المبارك المشرف العام على زراعة الألغام في الجوف ،وأحمد الوهبي مسؤول التجنيد في البيضاء ومشرف جبهة السوادية ،والعقيد أبو يحيى قائد محور جبهة علب في صعدة.

وتستمر صقور الجو في دك الحوثيين في صعده بشكل غير مسبوق ومنذ بداية عاصفة الحزم وحتى وقتنا هذا، لمسحهم تماما واحراقهم حتى في كهوفهم التي يختبئون داخلها.

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