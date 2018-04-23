التحالف يضرب الحوثي في مقتل.. وفاة نائب هيئة الأركان برفقة الصماد

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، عن مقتل نائب رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع المعين من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية اللواء علي حمود الموشكي.

وأوضحت المصادر أن ” الموشكى ” لقى حتفه في الغارة الجوية للتحالف العربي التي استهدفت سيارة القيادي صالح الصماد، وأودت بحياته.

يُذكر أن مليشيا الحوثي الإيرانية أعلنت اليوم الاثنين، مقتل قائد القوات العكسرية للحوثيين صالح الصماد في غارة للتحالف يوم الخميس الماضي، استهدفت السيارة التي كان يستقلها، ما أسفر عن مقتله برفقة 20 حوثي بينهم 6 قادة آخرين.

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