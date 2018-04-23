فيديو يوضح هلاك ” الصماد ” في غارة للتحالف ولحظة الاستهداف

فهمي محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو لحظة استهداف غارة جوية للتحالف العربي في محافظة الحديدة لسيارة القيادي الحوثي صالح الصماد، والذي لاقى حتفه على إثرها برفقة قيادين آخرين.

وأوضح الفيديو السيارة التي كان يستقلها ” الصماد ” مفحمة بشكل كامل ولا يوجد بها سوى الهيكل الخارجي للسيارة، تتصاعد منها النيران والأدخنة.

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت اليوم الاثنين، مقتل الصماد في غارة للتحالف يوم الخميس الماضي، استهدفت السيارة التي كان يستقلها، ما أسفر عن مقتله برفقة 20 حوثي بينهم 6 قادة آخرين.

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