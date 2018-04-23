المسيرة على خطى الجزيرة.. بيان مقتل ” الصماد ” يفضح إعلام الحوثي

فهد السالم(صدى):

أعلن المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، اليوم الاثنين، مقتل رئيسه القيادي صالح الصماد في غارة للتحالف استهدفت سيارة الصماد.

وكشف بيان إعلان مقتل القيادي الصماد كذب وخداع إعلام المليشيا الإرهابية، التي تسير على خطى قناة الجزيرة القطرية، حيث تعمل القناتان ضمن منظومة إعلامية إرهابية برعاية إيران.

وأكد البيان الصادر عن المليشيا والذي أكده زعيم الحوثيين، أن الصماد قُتل يوم الخميس 19 أبريل في غارة للتحالف في محافظة الحديدة، بينما نشرت قناة ” المسيرة ” التابعة لهم مشاهد من زيارة الصماد إلى ورش للتصنيع العسكري يوم الأحد 22 أبريل أي بعد مقتله بيومين.

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت اليوم الاثنين، مقتل الصماد في غارة للتحالف يوم الخميس الماضي، استهدفت السيارة التي كان يستقلها، ما أسفر عن مقتله برفقة 20 حوثي بينهم 6 قادة آخرين.

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