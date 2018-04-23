بعد مقتل ” الصماد ” على يد التحالف.. زعيم الحوثي يتوسل اليمنيين لمناصرته

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية في العاصمة اليمنية صنعاء بعد مقتل القيادي البارز صالح الصماد في غارة للتحالف العربي يوم الخميس الماضي.

وبدأ زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية في التوسل للشعب اليمني وقيادات القبائل في صنعاء لكي يناصروه بعد الهزائم المتتالية التي يتكبدها من قبل قوات التحالف والجيش اليمني والارتباك في صفوفه.

ويتزامن مقتل قائد قوات المليشيا العسكرية صالح الصماد مع خسائر فادحة للمليشيا في الساحل الغربي، كما يشكل ضربة قاصمة لهم، حيث أرسلت مليشيا الحوثيين القيادي الصماد إلى الساحل الغربي لقيادة المعارك بنفسه ولكنه عاد منها قتيلًا.

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت اليوم الاثنين، مقتل الصماد في غارة للتحالف يوم الخميس الماضي، استهدفت السيارة التي كان يستقلها، ما أسفر عن مقتله برفقة 20 حوثي بينهم 6 قادة آخرين.

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