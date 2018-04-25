ننشر أسماء وصور المصارعين السعوديين المرشحين للرويال رامبل

نواف السالم(صدى):

اختير 8 مصارعين سعوديين، للخضوع لتدريبات واختبارات الأداء لمشاركة أحدهم في أعظم ” رويال رامبل ” بمدينة الملك عبدالله الرياضية ، المقرر يوم الجمعة القادم.

وأعلن اتحاد المصارعة الحرة العالمية WWE عن اختيار كل من : حسين الدقل ” لاعب كمال أجسام “، أسعد الشريف ” مصارعة رومانية “، فيصل العبودي ” كمال أجسام “، خالد الهذالي ” ملاكم ولا عب جوجيستو ” ، ناصر باوزير ” فنون قتالية “، فيصل الكردي ” مصارع هاوٍ “، عبدالله المغربي ” مدرب ملاكمة ” ، ومنصور الشهيل ” مصارع “.

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