تريبيل إتش يدافع عن المملكة.. ويتحدث عن غياب السيدات عن الرويال رامبل

نواف السالم(صدى):

دافع المصارع العالمي والأشهر تريبيل إتش، عن المملكة فيما يتعلق باستضافتها لعرض الرويال رامبل الأعظم، الذي من المقرر انطلاقه الجمعة المقبل.

وقال ” إتش ” إنه على الجميع أن يتفهم أن هناك اختلاف ثقافات، يجب احترامها، مضيفًا : ” لا توافق على جانب معين منها، فهذا لا يعني قطع الروابط بتلك الثقافات ” .

وعن غياب السيدات عن العرض، أوضح أنه لا يمكن أن تملي على بلد أو دين كيفية التعامل مع الأشياء ، مضيفًا: ” لقد أجرينا مناقشات حول غياب السيدات عن منافسات الرويال رامبل، ونأمل أن تشارك في الجولات المقبلة ” .

وتابع نجم الـ wwe: ” المملكة في طريق الحداثة والتطوير، ونحن متحمسون لأن تكون WWE في طليعة هذا التغيير ” .

وتنطلق المنافسة 27 غبريل المقبل، و من المقرر أن تُقام المنافسات لأول مرة بـ50 مصارعًا وبطلاً عالميًا، وهو الأمر الذي لم يسبق أن حدث في أي منافسة لرويال رامبل.