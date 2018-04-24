تريبيل إتش يدافع عن المملكة.. ويتحدث عن غياب السيدات عن الرويال رامبل
دافع المصارع العالمي والأشهر تريبيل إتش، عن المملكة فيما يتعلق باستضافتها لعرض الرويال رامبل الأعظم، الذي من المقرر انطلاقه الجمعة المقبل.
وقال ” إتش ” إنه على الجميع أن يتفهم أن هناك اختلاف ثقافات، يجب احترامها، مضيفًا : ” لا توافق على جانب معين منها، فهذا لا يعني قطع الروابط بتلك الثقافات ” .
وعن غياب السيدات عن العرض، أوضح أنه لا يمكن أن تملي على بلد أو دين كيفية التعامل مع الأشياء ، مضيفًا: ” لقد أجرينا مناقشات حول غياب السيدات عن منافسات الرويال رامبل، ونأمل أن تشارك في الجولات المقبلة ” .
وتابع نجم الـ wwe: ” المملكة في طريق الحداثة والتطوير، ونحن متحمسون لأن تكون WWE في طليعة هذا التغيير ” .
وتنطلق المنافسة 27 غبريل المقبل، و من المقرر أن تُقام المنافسات لأول مرة بـ50 مصارعًا وبطلاً عالميًا، وهو الأمر الذي لم يسبق أن حدث في أي منافسة لرويال رامبل.
محمد[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 1 ساعة
نقلع حنا نعرف كيف ندافع
نهى[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 48 دقيقة
هذه الرياضات لا تليق بالمرأة في نظري
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1051 ] نشر منذ 18 دقيقة
انا معك خيتو نهى هذه الرياضات لا تليق في الحريم
وانت يا تربل اتش تراني اجي امرمطك خلك با الرجال اذا انت رجل يا مطمعت جون سينا