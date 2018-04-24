” أم ” بنات مكة المنحورات تكشف أسباب ومبررات جريمة والدهم

نايف السالم(صدى):

كشفت الأم النيجيرية فاطمة محمد خليل زوجة الأب ناحر بناته، عن أسباب ومبررات الجريمة البشعة الغير إنسانية التي ارتكبها بحق أطفاله الثلاثة.

وأكدت الأم أنها كانت تعيش حياة صعبة ومرة مع الأب وتحملت هذه العيشة من أجل بناتها فقط، حيث كانوا يعانون من الظروف المعيشية الصعبة وكثرة الديون التي تراكمات عليهم من إيجار المنزل إلى ديون المشتريات.

وأوضحت أن زوجها كان يتعاطى ” الحبوب ” ما كان يجعله في غير وعيه في كثير من الأوقات، ولكنه كان مثل أي أب يحب بناته ويشتري لهن الألعاب والحلوى ولم يكن عنيفًا بطبعه، قائله ” كان شخصًا منطويًا على نفسه، يقبع دائما في المنزل، ولا يخرج لزيارة أحد، ونادرًا ما يحضر لنا ضيوفًا “.

كما أشارت إلى أنه لم يكن هناك خلافات بينهما تستدعي ما فعله في بناته، قائله ” كانت خلافاتنا عادية جدًا، وكان عند وقوعها يعيدني فورًا إلى منزل جدتي، حيث تربيت هناك معها وخالتي، ثم يعود بعد أيام ليأخذني وتعود الحياة إلى طبيعتها “.

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