” أم ” بنات مكة المنحورات تكشف أسباب ومبررات جريمة والدهم
كشفت الأم النيجيرية فاطمة محمد خليل زوجة الأب ناحر بناته، عن أسباب ومبررات الجريمة البشعة الغير إنسانية التي ارتكبها بحق أطفاله الثلاثة.
وأكدت الأم أنها كانت تعيش حياة صعبة ومرة مع الأب وتحملت هذه العيشة من أجل بناتها فقط، حيث كانوا يعانون من الظروف المعيشية الصعبة وكثرة الديون التي تراكمات عليهم من إيجار المنزل إلى ديون المشتريات.
وأوضحت أن زوجها كان يتعاطى ” الحبوب ” ما كان يجعله في غير وعيه في كثير من الأوقات، ولكنه كان مثل أي أب يحب بناته ويشتري لهن الألعاب والحلوى ولم يكن عنيفًا بطبعه، قائله ” كان شخصًا منطويًا على نفسه، يقبع دائما في المنزل، ولا يخرج لزيارة أحد، ونادرًا ما يحضر لنا ضيوفًا “.
كما أشارت إلى أنه لم يكن هناك خلافات بينهما تستدعي ما فعله في بناته، قائله ” كانت خلافاتنا عادية جدًا، وكان عند وقوعها يعيدني فورًا إلى منزل جدتي، حيث تربيت هناك معها وخالتي، ثم يعود بعد أيام ليأخذني وتعود الحياة إلى طبيعتها “.
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ماجد[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنه ليس إنسان
خديجه[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا إله إلا الله ربنا يصبرها
همس[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 2 ساعتين
مريض نفساني
معلمة[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1136 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
abu ammar[ عدد التعليقات: 16647 ] نشر منذ 2 ساعتين
يتعاطى الحبوب
يعني عضو فاسد في المجتمع وضرب عنقه بالسيف فيه صلاح للمجتمع لتخلص من اشراره
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10030 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حــول ولا قــوة الا بالله . الله ألمـستــــــــعان .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4408 ] نشر منذ 1 ساعة
عنده فلوس للمخدرات وماعنده حق البنات والببت … حسبي الله عليه الحقير
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 899 ] نشر منذ 42 دقيقة
تعاطي المخدرات انتشر بشكل غير مسبوق حتى بين ورعان وورعات المدارس…..
تذكرت بيت شعر قلته عن المخدرات…
المخدرات تدمر أمم العز والمجدوا بلا سيفا ولا نطعا … فهي طاعوناً يشتريه المرأ بكل ما ملكا من درهما وشرفا
…. الحين الحقودين على الشيخ نجر ينطنطون ويقولون هذا البيت للشاعر روشدي ابازه
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1174 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحمدلله على العافية
شي محزن الله يعوضهن الجنة ويعين الام
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1048 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الواقع[ عدد التعليقات: 6080 ] نشر منذ 5 دقائق
مساكين الأطفال لايعلمون أن حولهم وحش كاسر َوشيطا خبيث دموي نرجوا من دولتنا الحبيبة سرعة القصاص منه خاصة أن جريمته واضحة المعالم ولم تعد تحتاج التحقيق وما في ذلك من أمن وحياة للناس