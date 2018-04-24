بالفيديو.. فنانة شهيرة تطلق النار على جمهورها

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك ، مقطع فيديو طريف عبر تطبيق انستجرام ، من كواليس تصوير مشاهدها في مسلسل ” الحب الحقيقي ” الجزء الثاني، والذي من المقرر ان يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وظهرت باميلا في الفيديو وهي بكامل جمالها وأناقتها، وأرسلت قبلة الى متابعيها، وقامت بحركة لطيفة، حيث حولت يدها إلى مسدس وأطلقت النار على جمهورها تزامناً مع موسيقى تتضمّن صوت إستخدام السلاح في خطوة طريفة جداً .

وما زاد من طرافة الامر هو تعليقها، حيث كتبت ” بليز صوّرني.. لح أعمل حالي مش منتبهة “، وأرفقته بوسم ” الحب الحقيقي ” و ” رمضان ” ، لتشويق المشاهدين أكثر على العمل.