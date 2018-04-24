كرم سعودي يقابله إرهاب حوثي.. طيار رفض قصف الصماد 3 مرات

فهمي محمد(صدى):

كشف المراسل الحربي في اليمن محمد العرب، عن تفاصيل جديدة حول استهداف قوات التحالف بقيادة المملكة للهالك الحوثي صالح الصماد طوال الفترة الماضية.

وأكد ” الحربي ” أن الصماد وقع في يد القوات السعودية أكثر من مرة ولكن لم يتم تصفيته، حيث رفض طيار سعودي قصف مركبة الصماد قبل أشهر بسبب وجود أطفال حولها، لافته إلى أنه كان يجلس في غرفة الكنترول وسمع الرفض بنفسه.

وأَضاف ” كان الصماد بين مخالب صقر سعودي فأفلته لثلاث مرات؛ إكرامًا بسبب وجود أطفال حول مركبته “، مشيرًا إلى أن الطيار أصر على رفضه حتى لا يسبب أذى للأطفال المتواجدين حول السيارة.

يُذكر أن مليشيا الحوثي الإيرانية أعلنت، أمس الاثنين، قتل صالح الصماد في غارة للتحالف، وهو الرجل الثاني في قائمة الإرهابيين المطلوبين في اليمن، وكان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للحوثيين.

اقرأ أيضًا: