بالصور.. تفاعل وإقبال السيدات على صالات الجيم بالقطيف

نايف السالم(صدى):

بدأت صالات الجيم النسائية تفتح أبوابها الواحدة تلو الأخرى في مختلف مناطق المملكة، بالتزامن مع الموافقة على افتتاح صالات رياضية للنساء.

وشهدت منطقة القطيف افتتاح إحدى هذه الصالات، وسط إقبال نسائي كثيف للاشتراك في الجيم النسائي؛ لممارسة التمارين الرياضية ورفع الأثقال رغبة في الرشاقة.

وأظهرت بعض الصور المتداولة من داخل الصالة الرياضية بالقطيف، تفاعل السيدات مع المدربات بزي رياضي محتشم يتفق مع العادات والتقاليد السعودية.

يُذكر أن كلًا من ” الرياض، جدة، الدمام، والجبيل ” شهدت فعليا افتتاح صالات رياضية نسائية بالإضافة إلى صالة القطيف، وذلك بعد تأهيل كوادر نسائية شابة للعمل بهذه الصالات.

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