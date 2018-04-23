بعد الترويج السلبي لمركز نسائي.. العباءة الرياضية تجمع بين الحشمة والتحضر

نواف السالم(صدى):

في ظل حرص المرأة السعودية على مواكبة التقدم والتحضر الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن ، وخاصةً بهد اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، بمشاركة سيدات المملكة وفتياتها في شتى مجالات الحياة؛ بدأت المرأة في الخروج من قالب حياتها التقليدية دون الخروج عن العادات والتقاليد والأخلاق المتعارف عليها في المملكة .

وبعد سماح سمو ولي العهد بعدم ارتداء المرأة للعباءة السوداء ، اتجهت السيدات إلى ابتكار العباءة الرياضية والتي لاقت رواجًا كبيرًا في الفترة الأخيرة ، خاصةً أنها تسهل الحركة وممارسة الرياضة والمشي والقيادة دون وجود عوائق تمنعها من ذلك ، وذلك في الوقت الذي تركز فيه على أن يكون تصميم العباءة محتشمًا ، يتناسب مع عادات المملكة وتقاليد شعبها .

ويأتي ذلك ، في الوقت الذي حاول فيه مركز رياضي نسائي الترويج بطريقة سلبية تتنافى مع قدسية المرأة واحترامها داخل المملكة ، بعدما أقدمت الإعلامية حليمة بولند على نشر مقطع فيديو خادش للحياء ، لتحارب سيدات المملكة هذه الفكرة الخاطئة ويقمن بتصحيحها من خلال مواطبة التطور دون الخروج عن حشمة المرأة المتعارف عليها في بلد الحرمين الشريفين .