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بعد الترويج السلبي لمركز نسائي.. العباءة الرياضية تجمع بين الحشمة والتحضر

بعد الترويج السلبي لمركز نسائي.. العباءة الرياضية تجمع بين الحشمة والتحضر
نواف السالم(صدى):

في ظل حرص المرأة السعودية على مواكبة التقدم والتحضر الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن ، وخاصةً بهد اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، بمشاركة سيدات المملكة وفتياتها في شتى مجالات الحياة؛ بدأت المرأة في الخروج من قالب حياتها التقليدية دون الخروج عن العادات والتقاليد والأخلاق المتعارف عليها في المملكة .

وبعد سماح سمو ولي العهد بعدم ارتداء المرأة للعباءة السوداء ، اتجهت السيدات إلى ابتكار العباءة الرياضية والتي لاقت رواجًا كبيرًا في الفترة الأخيرة ، خاصةً أنها تسهل الحركة وممارسة الرياضة والمشي والقيادة دون وجود عوائق تمنعها من ذلك ، وذلك في الوقت الذي تركز فيه على أن يكون تصميم العباءة محتشمًا ، يتناسب مع عادات المملكة وتقاليد شعبها .

ويأتي ذلك ، في الوقت الذي حاول فيه مركز رياضي نسائي الترويج بطريقة سلبية تتنافى مع قدسية المرأة واحترامها داخل المملكة ، بعدما أقدمت الإعلامية حليمة بولند على نشر مقطع فيديو خادش للحياء ، لتحارب سيدات المملكة هذه الفكرة الخاطئة ويقمن بتصحيحها من خلال مواطبة التطور دون الخروج عن حشمة المرأة المتعارف عليها في بلد الحرمين الشريفين .


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