  • الثلاثاء 24

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. مصير الدهون بعد حرقها ” إلى أين تذهب ؟ “

مصير الدهون بعد حرقها ” إلى أين تذهب ؟ “

مصير الدهون بعد حرقها ” إلى أين تذهب ؟ “
كانبرا(صدى):

اختلف الأطباء والمتخصصون في مجال التغذية كثيرًا في الإجابة عن سؤال ” إلى أين تذهب الدهون بعد حرقها ؟ ” ، السؤال الذي حير العديد منهم، وكان لكلًا منهم تفسير مختلف لهذا الأمر.

حيث رأى بعضهم أن الدهون تتحول إلى طاقة، ولكن هذه النظرية تخالف قانون حفظ الكتلة الذي تخضع له جميع التفاعلات الكيميائية، فيما وجد آخرون أنها تتحول إلى عضلات، الأمر الذي يعد مستحيلًا، في حين أكد بعضًا منهم أنها تخرج من الجسم عبر الأمعاء الغليظة.

وعليه، حاول عدد من الباحثون بجامعة ” نيو ساوث ويلز ” ، التوصل إلى إلى إجابة واضحة لهذا السؤال، حيث أشاروا إلى أن الدهون تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون وماء، ويخرج ثاني أكسيد الكربون من الجسم عن طريق الرئتين والماء مع البول والعرق.

ولفت الباحثون، إلى أن الإنسان إذا فقد 10 كجم من الدهون، فإن 8.4 كلجم تخرج عبر الرئتين، بينما تتحول 1.6 كجم إلى مياه، أي أن الجزء الأكبر من الدهون يذهب مع الزفير، وذلك وفقًا لما توصلوا إليه.


الوسوم:, , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 3 ساعات

يعني يصير ريحة النفس دهون محروقة ,, معقولة

[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 2 ساعتين

احس لما امشي يطلع مني دخان اثروه ثاني اكسيد الكربون
واذا طولت ما مشيت يمكن اكربن هههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 9879 ] نشر منذ 51 دقيقة

سبحان الله الخالق المصور يعلم ما لا يعلمه البشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *