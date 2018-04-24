مصير الدهون بعد حرقها ” إلى أين تذهب ؟ “

كانبرا(صدى):

اختلف الأطباء والمتخصصون في مجال التغذية كثيرًا في الإجابة عن سؤال ” إلى أين تذهب الدهون بعد حرقها ؟ ” ، السؤال الذي حير العديد منهم، وكان لكلًا منهم تفسير مختلف لهذا الأمر.

حيث رأى بعضهم أن الدهون تتحول إلى طاقة، ولكن هذه النظرية تخالف قانون حفظ الكتلة الذي تخضع له جميع التفاعلات الكيميائية، فيما وجد آخرون أنها تتحول إلى عضلات، الأمر الذي يعد مستحيلًا، في حين أكد بعضًا منهم أنها تخرج من الجسم عبر الأمعاء الغليظة.

وعليه، حاول عدد من الباحثون بجامعة ” نيو ساوث ويلز ” ، التوصل إلى إلى إجابة واضحة لهذا السؤال، حيث أشاروا إلى أن الدهون تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون وماء، ويخرج ثاني أكسيد الكربون من الجسم عن طريق الرئتين والماء مع البول والعرق.

ولفت الباحثون، إلى أن الإنسان إذا فقد 10 كجم من الدهون، فإن 8.4 كلجم تخرج عبر الرئتين، بينما تتحول 1.6 كجم إلى مياه، أي أن الجزء الأكبر من الدهون يذهب مع الزفير، وذلك وفقًا لما توصلوا إليه.