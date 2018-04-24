حقيقة فيديو حمل معلم لطالب معاق بمجمع تعليمي بصبيا

تركي السالم(صدى):

أوضح خالد بن مهدي، قائد مجمع الباحر التعليمي بصبيا، حقيقة الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قيل أنه لمعلم التربية البدنية بالمجمع وهو يحمل طالبًا على ظهره.

وكشف ” خالد ” أن ما تم تداوله عن هذا الفيديو ليس حقيقيًا، قائلًا: ” الطالب ليس معاقًا، لكنه مصاب في إحدى قدمَيه، وعند تنفيذ فرضية حريق، وإخلاء الطلاب قام المعلم بحمل الطالب بعد تعثره في المشي ” .

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