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حقيقة فيديو حمل معلم لطالب معاق بمجمع تعليمي بصبيا

حقيقة فيديو حمل معلم لطالب معاق بمجمع تعليمي بصبيا
تركي السالم(صدى):

أوضح خالد بن مهدي، قائد مجمع الباحر التعليمي بصبيا، حقيقة الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قيل أنه لمعلم التربية البدنية بالمجمع وهو يحمل طالبًا على ظهره.

وكشف ” خالد ” أن ما تم تداوله عن هذا الفيديو ليس حقيقيًا، قائلًا: ” الطالب ليس معاقًا، لكنه مصاب في إحدى قدمَيه، وعند تنفيذ فرضية حريق، وإخلاء الطلاب قام المعلم بحمل الطالب بعد تعثره في المشي ” .

 

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يزيد من امثالك

[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 4 ساعات

اللهم بارك

[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يجزاه خير

[ عدد التعليقات: 9879 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكرا على التوضيح

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