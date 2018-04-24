حقيقة فيديو حمل معلم لطالب معاق بمجمع تعليمي بصبيا
أوضح خالد بن مهدي، قائد مجمع الباحر التعليمي بصبيا، حقيقة الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قيل أنه لمعلم التربية البدنية بالمجمع وهو يحمل طالبًا على ظهره.
وكشف ” خالد ” أن ما تم تداوله عن هذا الفيديو ليس حقيقيًا، قائلًا: ” الطالب ليس معاقًا، لكنه مصاب في إحدى قدمَيه، وعند تنفيذ فرضية حريق، وإخلاء الطلاب قام المعلم بحمل الطالب بعد تعثره في المشي ” .
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خديجه[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يزيد من امثالك
طلال[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم بارك
معلمة[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاه خير
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9879 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا على التوضيح